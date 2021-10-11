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Рубрика: Культура

В Музее истории ГУЛАГа открыт сад

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Необычный сад открыт в Музее истории ГУЛАГа. Он воссоздает часть Ботанического сада на Соловецких островах и создает новую историю Сада памяти о жертвах ГУЛАГа. Сад придуман как три круга памяти. Первый - Центральный круг. Или место раздумий у сторожевой вышки, привезенной из уцелевшего лагеря "Днепровский" под Магаданом.

На одной из четырех "ног" вышки висит "будильник" - кусок рельса. Он в четыре часа утра будил заключенных лагерей на работу. Второй круг - "Соловецкие лабиринты". По их принципу вымощены дорожки в саду. Камни для них привезены с Соловецких островов. Природа и назначение лабиринтов ученым не до конца ясны, а датируются они трех-, пятитысячелетней давностью. И, наконец, третий - Большой круг - окаймляет двор деревьями и кустарниками, завезенными из разных мест ГУЛАГа и выходит в город, к людям.

Фото: Музей Москвы
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В саду зеленеют сосны из Карелии и Коми. Вечнозеленая хвоя дала саду мемориальную концепцию. Тут по всем трем кругам растут кедровый стланик из Магадана, лиственница с Колымы, клены и рябины из подмосковной Коммунарки и Урала, березы и сосны из Сибири и Архангельска, снова клен с острова Лисий в Японском море, где была женская колония, карагач из Казахстана - ростки памяти из многих лагерей ГУЛАГа.

Тут растут стланик и лиственница с Колымы, клены из Подмосковья, рябины с Урала, березы из Сибири

Особый уголок сада - дощатый ангар, построенный в 1925 году на Соловках для лагерного гидросамолета, а теперь выставочный зал. Вместе с садом здесь открыта выставка "Археология Дальстроя". Кирки, лопаты, ломы, тачки, койки с панцирной продавленной сеткой, печные заслонки - предметы жизни и работы на Победу на Чукотке и Колыме, где трест "Дальстрой" добывал золото и уголь в обмен на помощь по ленд-лизу в годы войны. Через эти лагеря с 1932 по 1953 год прошли 859 911 заключенных. 121 256 из них погибли.

Едва сад открылся, в Музее истории ГУЛАГа опять зреет обновляемая концепция сада - вырастить его таким же уникальным, каким был знаменитый Ботанический сад на Соловецких островах.

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