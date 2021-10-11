В России заработала горячая линия для родителей

Что делать, если ребенок не вылезает из двоек, поссорился с одноклассниками, не хочет идти в детский сад, делать уроки, кричит на родителей? Сегодня эти бесконечные родительские "что делать?" можно обсудить не только в родительских сообществах с другими родителями, но и с высококвалифицированными специалистами - психологами, логопедами, дефектологами, юристами. В рамках национального проекта "Образование" для мам и пап сегодня запущены горячая линия, видео-консультации, онлайн университет и другие современные форматы экспертного консультирования.

Современные родители привыкли справляться с трудностями воспитания с помощью интернет-ресурсов. Однако, задав тревожащий их вопрос в родительском сообществе, пап и мам чаще интересуют "а как у вас?". Авторы проекта "Образование" предлагают современным родителям ответ высококвалифицированных специалистов на более важный вопрос - "что делать".

- Потребность в таких услугах сегодня очевидна, - говорит Юлия Сачко, начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства просвещения РФ. - В этом году мы надеемся, что не менее трех миллионов семей смогут получить такую помощь. Сегодня эти услуги оказывает 61 регион. С учетом того, что наша страна живет в разных часовых поясах, тем не менее, ответы на вопросы можно получать круглосуточно.

Главной территорией помощи родителям стали ведущие вузы страны, один из них - Московский Государственный психолого-педагогический университет (МГППУ).

- Во время пандемии основными тревожными вопрошателями о психолого-педагогической помощи были именно родители, - рассказывает президент Московского Государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Виталий Рубцов, - они не знали, как в новых условиях справиться с учебой.

По словам Виталия Рубцова, на телефон доверия университета поступило огромное количество родительских вопросов.

- Родители хотели получить конкретный ответ на конкретный вопрос, - говорит Рубцов. - "Мой сын делает то-то, что делать? Моя дочь делает так-то, что делать?", "Мой ребенок с инвалидностью, как получить господдержку?". Ответы нужно давать компетентно и быстро. Поэтому сегодня мы направили большие усилия на повышение компетенции специалистов. Это очень сложный, но нужный проект, в который вовлечены ведущие вузы страны, некоммерческие организации, которые накопили важные данные по многим узким вопросам. Все вместе мы пытаемся продвинуться к созданию нового ресурса - цифровой психологической службы, с правильными форматами грамотной, доступной и качественной помощи встревоженным родителям.

К созданию нового ресурса участники подошли современно и креативно. В Липецке, например, родители могут получить психолого-педагогическую консультацию в МФЦ "Мои Документы".

- Мы заключили соглашение с МФЦ, мама или папа может получить талончик и в специальной кабинке дистанционно задать свой вопрос, - рассказывает Оксана Драганова, директор "ЦентраСемьЯ", главный внештатный педагог-психолог в системе образования Липецкой области. - У нас есть 15 автомобилей для мобильных бригад, портал roditel48.ru.

Однако самой большой проблемой в продвижении бесплатного консультирования мам и пап оказалось их нежелание обращаться за помощью.

- Низкий уровень мотивации родителей для получения такой помощи оказался для нас самым трудным моментом, - говорит Оксана Драганова. - Поэтому мы выпускаем календари, буклеты со ссылками на ресурсы и книги для родителей. На телевидении у нас есть программа "Разговор с психологом", где специалист разбирает конкретную ситуацию и рассказывает, что делать. Есть у нас и дневник липецкого школьника с контактами телефона доверия и нашего федерального номера консультаций для родителей. В парках, лифтах, детских поликлиниках мы разместили рекламу, родитель может сканировать QR-код и записаться на консультацию в любом формате. Чаще всего о помощи просят родители с детьми с ограничениями. В большей степени обращаются мамы, папы менее активны. Взрослых волнуют вопросы детско-родительских отношений, гаджетозависимость, буллинг, отношения их детей со сверстниками. В прошлом году мы провели 88 тысяч консультаций. В этом году в два раза увеличилось количество дистанционных консультаций.

В Перми к вопросам родительского просвещения и помощи активно подключился Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).

- Помимо традиционных родительских лекториев, мы проводим оперативное консультирование, на нашей телефонной линии сегодня работают 15 специалистов одновременно, - говорит Константин Егоров, ректор ПГГПУ. - Долгое время этого оперативного консультирования очень не хватало родителям, живущим в регионах.

Кроме этого, мы начали очные консультации в нашем кабинете психологических консультаций, а наши мобильные бригады смогли охватить более 40 территорий области. Тревожащие вопросы наши родители могут задавать и в чате.

- Современной маме легче сделать анонимный пост в соцсетях, чем позвонить на горячую линию, - говорит проректор по воспитательной и социально-психологической работе МГППУ Олеся Вихристюк, - поэтому мы пробуем разные форматы помощи - от традиционных телефонных звонков до современных видео-консультаций.

По словам Олеси Вихристюк, сегодня родителей тревожит множество вопросов - как грамотно выстроить отношения в семье, как помочь ребенку в кризисных ситуациях. Иногда им просто нужно помочь в навигации - куда обратиться и где более эффективно получить помощь. Но основная тема родительских запросов - тревога и страх за будущее ребенка.

- Университет готов делиться знаниями и практиками с родителями, - говорит Вихристюк, - МГППУ - это созвездие известных специалистов, к работе над проектом будут подключены специалисты всех факультетов. На портале университета открывается навигационная платформа "Психологический университет для родителей", здесь можно будет записаться на консультацию, найти нужную литературу, послушать вебинар, попросить видео-консультацию с нужным экспертом.

Куда обращаться за помощью

"Психологический университет для родителей" можно найти на сайте МГППУ - mgppu.ru

Чтобы стать слушателем университета, достаточно зарегистрироваться.

Телефон горячей линии для родителей - 8 - 800 - 600 -31-14

Навигатор для современных родителей "Растимдетей.рф"

Региональная ресурсная служба "Семья от А до Я" 8-800-201-70-22

Пермь, телефон доверия + 7-342-215-20-11, сайт roditel.pspu.ru

Липецк, горячая линия 8-900-988-40-75, сайт roditel48.ru

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