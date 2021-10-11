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11.10.2021 18:14
Рубрика: Культура

В столице открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В столице открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения. Знак появился сегодня в районе дома N 39 по Кутузовскому проспекту. Посвящен он 21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы.

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- В Москве происходит исторический момент - мы впервые отмечаем День московского народного ополчения, он был введен буквально несколько недель назад законом города Москвы. Сегодня впервые за 80 лет Москва официально вспоминает московских народных ополченцев 1941 года. Отрадно, что этот день мы отмечаем установкой стелы 21-й дивизии народного ополчения, которая формировалась и уходила отсюда, из Киевского района Москвы в 41-м году, - рассказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Таким образом, по словам Шапошникова, завершается "первая волна" установки памятников дивизиям московского народного ополчения. До конца года будет установлен еще один памятник четырем дивизиям второй волны формирования.

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