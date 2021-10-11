Вильфанд предупредил о дожде и похолодании в Москве

На этой неделе в центре европейской части России погода ухудшится. Облаков на небе станет больше, начнутся дожди и похолодает.

"Со среды будет облачно и без прояснений, особенно после полудня. Условий для сильных дождей нет, но погода будет мрачноватой", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что температурный режим будет определяться адвекцией (перемещение воздуха в горизонтальном направлении). Солнечная энергия будет поглощаться облаками, поэтому с 13 октября температура воздуха составит всего 7-11 градусов.

Но есть и положительный момент. Ночи станут теплее: 4-7 градусов. Антициклон, который определял погоду в Москве 10 последних дней, смещается на восток. А заморозки как раз были связаны с полем высокого давления. В ясную ночь земля успевала остывать. При циклоне небо будет затянуто тучами, и охлаждение подстилающей поверхности прекратится.