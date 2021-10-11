Власти Подмосковья заявили о резком росте госпитализаций из-за коронавируса

Количество вновь выявленных случаев коронавируса в Подмосковье за последнюю неделю выросло на 20%, заявила на оперативном совещании с губернатором министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

При этом число госпитализаций в связи с ковидом и пневмонией выросло за тот же период на 23%. Таким образом, каждый день выявляется более двух тысяч новых случаев заболевания. Из этих пациентов по 850-900 человек ежесуточно госпитализируют.

По оценкам Светланы Стригунковой, подавляющее большинство тяжелых случаев коронавируса фиксируется у тех, кто не прошел вакцинацию. Доля привитых жителей региона, оказавшихся в числе заболевших, не превышает 1%.