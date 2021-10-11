Введут ли в Москве ограничения по COVID-19

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что власти Москвы могут вернуть какие-то прежние ограничения при ухудшении динамики заболеваемости, оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза.

В такой ситуации основная задача - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест на COVID-19, которую получили сегодня все москвичи в 10 МФЦ и 10 ТЦ, отмечает оперштаб, это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса.