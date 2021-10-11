Из Владивостока запустили чартеры в Египет

Чартерные рейсы из столицы Приморья в Шарм-эш-Шейх запустила 8 октября авиакомпания Azur Air. К побережью Красного моря на самолете Boeing-767 отправились 332 пассажира.

Время в пути из Владивостока к одному из самых популярных курортов Египта составляет 12 часов 25 минут. Отправление в три часа утра по местному времени. Рейсы планируют выполнять раз в две недели.

- Египет считается одной из лучших курортных стран для пляжного отдыха, но скучать здесь не получится! Туристы могут выбрать себе развлечение по душе, начиная от музеев и заканчивая экскурсиями, - отмечают в пресс-службе аэропорта Владивостока. - Благодаря прямому рейсу жители Приморского края теперь могут отправиться в отпуск без пересадок!

Открытие чартерных перевозок по этому направлению в аэропорту назвали значимым событием. Однако напомнили, что ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции остается нестабильной. Поэтому, планируя свой отпуск, приморцам следует внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии и въезда в страну.

Вскоре чартерные перевозки в Египет откроются и из другого дальневосточного города. С 26 октября планируется начать перелеты по маршруту Хабаровск - Шарм-эш-Шейх. Правда, изначально рейс хотели запустить месяцем раньше, но передумали, решив, что пока летают чартеры в Турцию, Египет хабаровчанам не нужен.

- Московский оператор вовремя понял, что не сможет заполнить заявленное количество самолетов. Поток туристов в нашем регионе не такой сильный, чтобы одновременно заполнить рейсы по разным направлениям, - объяснила представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Стоит отметить, что для Хабаровска, как и для Владивостока, такие полеты будут новым опытом. Раньше прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх из этих городов не было.