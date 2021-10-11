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11.10.2021 13:16
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 490 млн рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделило еще 490 миллионов рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком. В перечень льготных маршрутов включены Чита и Якутск. "Также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург - сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На эти цели в начале года правительство уже направило пять миллиардов рублей, что позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 дальневосточных городов. "В течение года приобрести билеты по низким тарифам смогли уже полмиллиона человек", - подчеркнул глава кабмина. Новый транш позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам граждан.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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"Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время", - указал Мишустин. Он обратился к Министерству транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиаперевозчиками. "Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты", - заявил премьер.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Приморский край Владивосток ДФО Якутия Якутск ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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