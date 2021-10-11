Кабмин выделил 490 млн рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком

Правительство выделило еще 490 миллионов рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком. В перечень льготных маршрутов включены Чита и Якутск. "Также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург - сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

На эти цели в начале года правительство уже направило пять миллиардов рублей, что позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 дальневосточных городов. "В течение года приобрести билеты по низким тарифам смогли уже полмиллиона человек", - подчеркнул глава кабмина. Новый транш позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам граждан.

"Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время", - указал Мишустин. Он обратился к Министерству транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиаперевозчиками. "Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты", - заявил премьер.