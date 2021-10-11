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11.10.2021 07:04
Рубрика: Происшествия

Конькобежец Руслан Захаров погиб под колесами грузовика в Хабаровске

Текст: Александр Филимоненко

Призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров погиб в ДТП с участием грузовика в Хабаровске, сообщается на официальной странице Союза конькобежцев России во "ВКонтакте".

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"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД по Хабаровскому краю, ДТП случилось 10 октября около шести часов утра на улице Карла Маркса, возле дома № 168.

26-летний водитель, не имея категории С, управлял грузовым автомобилем, двигаясь по второму ряду со стороны улицы Выборгской в сторону Окружной. Он допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части в крайнем левом ряду. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя, и он оказался трезв.

Почему Руслан Захаров, выступающий за Санкт-Петербург, оказался в Хабаровске, в Союзе конькобежцев не знают.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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