Летчики ВВО начали выполнять дозаправку топливом в воздухе

Летный состав смешанного авиационного соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае начал выполнять один из сложнейших элементов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе, сообщила пресс-служба ВВО.

"Дозаправка производится от танкера Ил-78 военно-транспортной авиации ВКС России с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки", - говорится в сообщении.

Норматив по дозаправке топливом выполняют летчики истребительной авиации на самолетах Су-30СМ и Су-35С, а также бомбардировочной авиации на Су-34. Полеты осуществляются в диапазоне высот от двух до пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Тренировки в воздухе идут и в дневное, и в ночное время. Ночью для дозаправки используется дополнительное освещение, установленное на танкере и на самолетах, принимающих топливо.