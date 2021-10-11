Названы регионы-лидеры по финансовому благополучию

В России выяснили лидеров по финансовому благополучию среди субъектов страны. В 2020 году ими стали регионы Крайнего Севера. В топ-10 вошли также Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Таковы данные исследования, проведенного РИА Новости.

В ходе составления рейтинга специалисты учитывали такие показатели как: отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые смогли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

В итоге первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский АО. С 4 по 10 места заняли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Последние три места рейтинга - 83, 84 и 85 соответственно - занимают республики Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия. Также внизу расположились Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.

По сравнению с 2019 годом состав первой и последней десяток не изменился. Наиболее существенно улучшили позиции Приморье (регион поднялся с 42 места на 31) и Орловская область (поднятие с 53 на 47 место).

Ухудшились позиции сильнее всего у Костромской области, которая переместилась за год с 38 на 52 место.

По мнению экспертов, в 2021 году благодаря улучшению экономической ситуации и начала преодоления последствий пандемии можно ожидать общего повышения уровня финансового благополучия.