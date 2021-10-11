Определены сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Переход к круглогодичной навигации по Северному морскому пути планируется начать в 2022-2023 годах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его мнению, после этого Севморпуть сможет реально конкурировать с Суэцким каналом.

"Будем потихонечку забирать транспорт с Суэцкого канала, тем более, что он длиннее", - подчеркнул Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24". При этом, по его словам, о реальной конкуренции можно будет говорить только тогда, когда навигация будет круглогодичной и абсолютно безопасной, обеспеченной на любой части спасением, связью и интернетом.