Трутнев оценил перспективы отказа от вахтовой работы в Арктике

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев оценил возможность отказа от вахтового метода работы в Арктике. По его мнению, сделать это в ближайшее время не удастся. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснил вице-премьер, главная причина использования вахтовиков на Севере - это удаленность населенных пунктов от места реализации крупных проектов.

"Если на территории Арктики вне населенных районов создается новый огромный проект, например, развитие Баимской рудной зоны, то там просто нет городов, которые могли бы разместить такое количество людей, поэтому строиться предприятие будет вахтовым методом, как и многие другие", - отметил Трутнев.

Однако, заметил он, после ввода объектов в эксплуатацию для работников уже будут создаваться все необходимые условия.