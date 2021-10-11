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Рубрика: Общество

В Еврейской автономии провели первые операции на сосудах

Текст: Ольга Коваль

Хирурги больницы Еврейской автономии провели первые операции пациентам кардиологического отделения. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию ангиографа - аппарата для рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Фото: Евгений Козырев
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Как рассказали в пресс-службе правительства региона, аппарат был приобретен еще в прошлом году. Но для того, чтобы проводить манипуляции с его помощью, пришлось выполнить капитальный ремонт операционной и получить лицензию на новый вид медицинской деятельности.

По словам заведующей региональным сосудистым центром областной больницы Анжелики Дегтяревой, к операциям были подготовлены шесть пациентов с заболеваниями сердца. Всем требовалось выполнить диагностическую коронарографию, а некоторым еще и стентирование - восстановление кровотока в сосуде.

"Среди этих пациентов - двое с инфарктом. Одного должны были увезти в Хабаровск, но теперь это делать не придется, так как мы можем выполнить операцию самостоятельно", - отметила Дегтярева.

Проводить такие операции будет опытный хирург Михаил Соколов, который переехал в ЕАО из Хабаровска. Вчера ему ассистировал заведующий отделением рентгенхирургии Хабаровской железнодорожной больницы Евгений Шубин. Впрочем, персонал больницы уверен, что скоро помощь со стороны не потребуется.

Ангиограф для сосудистого центра был приобретен на средства федерального бюджета в рамках "Единой субсидии". На переоборудование медучреждения потратили свыше 150 миллионов рублей, 66,8 миллиона из них были выделены в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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