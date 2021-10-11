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11.10.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Якутии предложили ввести QR-коды для массовых мероприятий

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии могут ввести QR-коды для посещения массовых мероприятий. Это значит, что посещать их смогут люди, имеющие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Такое предложение выдвинул главный санитарный врач республики в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Согласно информации оперативного штаба региона, за последние сутки в Якутии выявлено 234 новых случая COVID-19, причем большая часть в Якутске - 123. Наиболее сложная обстановка сейчас в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

Как рассказала зампред правительства республики Ольга Балабкина, 23 процента общего количества больных - это дети.

- Окончательное решение по QR-кодам будет принято завтра на заседании оперативного штаба республики, - пояснила Балабкина.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

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