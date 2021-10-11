В Японском море крейсер "Варяг" сбил крылатую ракету

На учении в Японском море гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провели стрельбы по ракетам-мишеням, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что боевым кораблями было выполнено 10 ракетных пусков из зенитных комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса".

Ракеты-мишени были выпущены с противолодочных кораблей "Метель" и "Иней", а также малого ракетного корабля "Разлив", который стрелял крылатой ракетой "Малахит".

"В ходе выполнения совместной ракетной стрельбы расчеты ПВО крейсера "Варяг" обнаружили крылатую ракету, взяли ее на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении. Остальные цели "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" поразили с использованием ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии", - отмечается в сообщении.

Всего в учении участвовали 12 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.