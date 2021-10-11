В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

В понедельник в Петропавловске-Камчатском из-за порывистого ветра и дождя с мокрым снегом отменили занятия второй смены во всех школах и учреждениях дополнительного образования, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на полуостров начал оказывать влияние охотоморский циклон. Погода испортилась не только в краевом центре, но и в Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах. Там также идет дождь со снегом, местами сильный. Ветер умеренный, на западном и южном побережье края - сильный.

По прогнозам синоптиков, циклон будет хозяйничать в регионе до четверга.