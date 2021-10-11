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11.10.2021 05:53
Рубрика: Происшествия

В Приморье железнодорожники пойдут под суд за кражу топлива на 2 млн

Текст: Ольга Журман

В приморском Партизанске трое работников железнодорожной станции и водитель бензовоза пойдут под суд за хищение 60 тонн топлива. Украденное оценивается в два миллиона рублей, сообщили "РГ" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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Как выяснили следователи, железнодорожники вносили в заявки о заправке тепловозов топливом ложные сведения. Посредником при хищении выступал водитель бензовоза. На топливной базе он по фальшивым документам получал нефтепродукты. А затем похищенное сбывали на стороне.

В отношении всех четырех расхитителей расследовалось уголовное дело о краже. В ближайшее время его направят в суд. Фигурантам, находящимся под подпиской о невыезде, грозит до шести лет тюремного заключения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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