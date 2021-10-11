Вулканариум привел в восторг даже японцев, а их вулканами не удивишь

Первый в России музей вулканов - Вулканариум - отмечен премией Правительства в области туризма за 2021 год. Придумали и создали его четыре года назад Сергей и Алена Самойленко.

Он вулканолог и математик, она культуролог. Семейная пара решила, что все гости должны выходить из музея по уши влюбленными в Камчатку, ее огнедышащие исполины. И супруги добились своего - от экспозиции приходят в восторг даже японские туристы, которых вулканами не удивишь.

У Самойленко не было музейного опыта, они учились на своих ошибках. Сначала на собственные средства открыли музей занимательной науки Интересариум. Одной из самых популярных его экспозиций стала вулканическая комната. Из нее потом вырос Вулканариум.

Супруги взяли в аренду заброшенное здание бывшего детского сада и начали строить музей вулканов. Нашлись единомышленники. Вместе создавали макеты исполинов, мастерили подсветку, наполняли залы экспонатами. Родственники вулканолога Владимира Леонова, открывшего знаменитую камчатскую Долину смерти, передали сюда всю коллекцию камней, которую собрал ученый.

Фактически, музей стал филиалом института вулканологии, где работал Сергей Самойленко. Здесь можно узнать, чем занимается каждая лаборатория института. О работе ученых посетителям рассказывают в самой доступной форме.

В музее три тематических зала, где можно узнать об удивительном Камчатском крае и жизни на вулканах, о происхождении огнедышащих исполинов и их значении для нашей планеты. Главная "фишка" экспозиции - ее интерактивность.

Здесь можно увидеть натуралистичное "извержение" вулкана, побывать в лавовой пещере и рассмотреть, как образуются в недрах огнедышащей горы лавовые потоки. Потрогать вулканические камни, полюбоваться выходом вулканических газов из "фумаролы". А еще увидеть абсолютно фантастический защитный рабочий костюм вулканолога из серебристого блестящего жаропрочного материала. Есть в музее и живые обитатели исполинов - лишайники.

Каждая экскурсия завершается в кафе при музее, где заваривают иван-чай и угощают вареньем из местной рябины. Из Вулканариума гости увозят сувенирные свечи. Горя, они испускают "лавовые" потоки, образующие кальдеру, как настоящие вулканы после извержения.

Отзывы посетителей говорят о том, что Вулканариум мало кого оставляет равнодушным. "Экскурсия действительно дает полную картину для непосвященного человека, что же такое вулканы Камчатки. Только обязательно нужен живой гид - рассказывают тут очень доходчиво и увлекательно".

"Замечательный интерактивный музей. Наглядная с душой сделанная экспозиция, абсолютно все экспонаты можно потрогать". "Вулканариум рассказывает о том, как формируются, растут, извергаются вулканы, а также о структуре, разновидностях вулканов. Мы узнали о значении, которое имеют вулканы для Камчатки. Много необычных экспонатов, имеются интерактивные стенды и экраны. Рекомендуем записаться в группу с экскурсоводом, узнаете много интересного".

"Рекомендую в музей попасть в начале путешествия - а не в конце как мы. Тогда при поездке на вулканы проще будет обращать внимание на тонкости и интересности".

- Мы стараемся быть не просто музеем, а региональным визит-центром, который рассказывает о Камчатке, - говорит Алена Самойленко.

- Наш проект, - вторит ей муж, - это не только демонстрация величия природы Камчатки, он про человека, про то, как труд, знания и творчество делают эту землю нашей.

Тех, кто не может прилететь на полуостров, ждет виртуальная экскурсия на сайте музея Вулканариум. На экране компьютера можно рассмотреть со всех сторон каждый экспонат, будь то образцы горных пород или куски лавы.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.