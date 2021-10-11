За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5002
- 2 Санкт-Петербург 2931
- 3 Московская область 2184
- 4 Самарская область 705
- 5 Нижегородская область 658
- 6 Воронежская область 633
- 7 Республика Башкортостан 610
- 8 Свердловская область 565
- 9 Пермский край 549
- 10 Ростовская область 540
- 11 Республика Крым 526
- 12 Красноярский край 406
- 13 Челябинская область 402
- 14 Иркутская область 396
- 15 Омская область 382
- 16 Оренбургская область 376
- 17 Волгоградская область 371
- 18 Ставропольский край 365
- 19 Саратовская область 363
- 20 Ульяновская область 352
- 21 Архангельская область 328
- 22 Удмуртская Республика 310
- 23 Алтайский край 305
- 24 Брянская область 299
- 25 Хабаровский край 299
- 26 Тверская область 292
- 27 Калининградская область 287
- 28 Пензенская область 284
- 29 Липецкая область 282
- 30 Вологодская область 281
- 31 Смоленская область 279
- 32 Ленинградская область 275
- 33 Тюменская область 269
- 34 Республика Коми 261
- 35 Владимирская область 260
- 36 Республика Карелия 251
- 37 Севастополь 247
- 38 Курская область 244
- 39 Белгородская область 243
- 40 Республика Саха (Якутия) 234
- 41 Краснодарский край 232
- 42 Псковская область 229
- 43 Забайкальский край 221
- 44 Ярославская область 221
- 45 Приморский край 216
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 209
- 47 Астраханская область 207
- 48 Ивановская область 203
- 49 Орловская область 194
- 50 Новгородская область 189
- 51 Мурманская область 189
- 52 Кемеровская область 176
- 53 Новосибирская область 174
- 54 Кировская область 171
- 55 Курганская область 165
- 56 Рязанская область 164
- 57 Тульская область 154
- 58 Костромская область 146
- 59 Тамбовская область 146
- 60 Калужская область 144
- 61 Республика Хакасия 137
- 62 Амурская область 127
- 63 Республика Дагестан 119
- 64 Республика Бурятия 116
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- 66 Республика Мордовия 108
- 67 Республика Татарстан 100
- 68 Республика Чувашия 99
- 69 Томская область 97
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 74
- 72 Чеченская Республика 73
- 73 Республика Марий Эл 68
- 74 Республика Ингушетия 66
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 76 Республика Калмыкия 57
- 77 Республика Тыва 57
- 78 Республика Адыгея 55
- 79 Камчатский край 41
- 80 Еврейская автономная область 38
- 81 Республика Алтай 37
- 82 Сахалинская область 30
- 83 Магаданская область 20
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,09%
- 2. Республика Алтай 0,17%
- 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18%
За последние сутки подтверждено 957 смертей
- Москва 71
- Санкт-Петербург 63
- Свердловская область 42
- Краснодарский край 36
- Нижегородская область 36
- Республика Башкортостан 35
- Саратовская область 35
- Ставропольский край 33
- Удмуртская Республика 30
- Пермский край 28
- Ростовская область 27
- Челябинская область 27
- Пензенская область 24
- Красноярский край 24
- Алтайский край 22
- Волгоградская область 21
- Оренбургская область 21
- Самарская область 20
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Тульская область 14
- Республика Саха (Якутия) 13
- Брянская область 12
- Иркутская область 12
- Липецкая область 11
- Республика Чувашия 11
- Воронежская область 10
- Московская область 10
- Рязанская область 10
- Вологодская область 10
- Тюменская область 10
- Республика Коми 9
- Мурманская область 9
- Астраханская область 8
- Республика Татарстан 8
- Владимирская область 7
- Ивановская область 7
- Смоленская область 7
- Республика Крым 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Тамбовская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Хакасия 6
- Кемеровская область 6
- Омская область 6
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Курская область 5
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Тверская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Севастополь 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Курганская область 4
- Камчатский край 4
- Хабаровский край 4
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Забайкальский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Новгородская область 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 217 372 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 460 человек
- Москва 2284
- Московская область 1260
- Нижегородская область 509
- Свердловская область 456
- Санкт-Петербург 371
- Оренбургская область 363
- Ростовская область 358
- Красноярский край 351
- Воронежская область 337
- Пермский край 331
- Тверская область 299
- Ульяновская область 297
- Челябинская область 285
- Волгоградская область 277
- Вологодская область 275
- Удмуртская Республика 259
- Омская область 255
- Хабаровский край 251
- Краснодарский край 249
- Ленинградская область 239
- Астраханская область 236
- Республика Карелия 234
- Самарская область 215
- Саратовская область 202
- Ставропольский край 201
- Тюменская область 188
- Архангельская область 187
- Калининградская область 181
- Кемеровская область 175
- Ярославская область 171
- Новгородская область 169
- Орловская область 167
- Рязанская область 162
- Курская область 159
- Кировская область 158
- Калужская область 144
- Амурская область 144
- Тульская область 142
- Курганская область 142
- Владимирская область 138
- Мурманская область 135
- Брянская область 119
- Республика Марий Эл 118
- Республика Северная Осетия - Алания 116
- Республика Тыва 115
- Тамбовская область 110
- Республика Дагестан 106
- Ивановская область 102
- Липецкая область 99
- Чеченская Республика 98
- Смоленская область 89
- Республика Чувашия 84
- Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- Севастополь 74
- Республика Башкортостан 74
- Республика Мордовия 73
- Республика Коми 68
- Пензенская область 68
- Приморский край 68
- Кабардино-Балкарская Республика 63
- Забайкальский край 63
- Республика Бурятия 62
- Иркутская область 59
- Томская область 59
- Республика Калмыкия 56
- Ханты-Мансийский автономный округ 54
- Алтайский край 53
- Псковская область 48
- Сахалинская область 47
- Республика Адыгея 40
- Новосибирская область 32
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Костромская область 28
- Республика Крым 26
- Белгородская область 19
- Магаданская область 19
- Чукотский автономный округ 18
- Камчатский край 17
- Республика Татарстан 15
- Республика Ингушетия 10
- Республика Хакасия 9
- Республика Алтай 6
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская автономная область 5
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 873 579.