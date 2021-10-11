За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5002

2 Санкт-Петербург 2931

3 Московская область 2184

4 Самарская область 705

5 Нижегородская область 658

6 Воронежская область 633

7 Республика Башкортостан 610

8 Свердловская область 565

9 Пермский край 549

10 Ростовская область 540

11 Республика Крым 526

12 Красноярский край 406

13 Челябинская область 402

14 Иркутская область 396

15 Омская область 382

16 Оренбургская область 376

17 Волгоградская область 371

18 Ставропольский край 365

19 Саратовская область 363

20 Ульяновская область 352

21 Архангельская область 328

22 Удмуртская Республика 310

23 Алтайский край 305

24 Брянская область 299

25 Хабаровский край 299

26 Тверская область 292

27 Калининградская область 287

28 Пензенская область 284

29 Липецкая область 282

30 Вологодская область 281

31 Смоленская область 279

32 Ленинградская область 275

33 Тюменская область 269

34 Республика Коми 261

35 Владимирская область 260

36 Республика Карелия 251

37 Севастополь 247

38 Курская область 244

39 Белгородская область 243

40 Республика Саха (Якутия) 234

41 Краснодарский край 232

42 Псковская область 229

43 Забайкальский край 221

44 Ярославская область 221

45 Приморский край 216

46 Ханты-Мансийский автономный округ 209

47 Астраханская область 207

48 Ивановская область 203

49 Орловская область 194

50 Новгородская область 189

51 Мурманская область 189

52 Кемеровская область 176

53 Новосибирская область 174

54 Кировская область 171

55 Курганская область 165

56 Рязанская область 164

57 Тульская область 154

58 Костромская область 146

59 Тамбовская область 146

60 Калужская область 144

61 Республика Хакасия 137

62 Амурская область 127

63 Республика Дагестан 119

64 Республика Бурятия 116

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112

66 Республика Мордовия 108

67 Республика Татарстан 100

68 Республика Чувашия 99

69 Томская область 97

70 Кабардино-Балкарская Республика 93

71 Республика Северная Осетия-Алания 74

72 Чеченская Республика 73

73 Республика Марий Эл 68

74 Республика Ингушетия 66

75 Карачаево-Черкесская Республика 59

76 Республика Калмыкия 57

77 Республика Тыва 57

78 Республика Адыгея 55

79 Камчатский край 41

80 Еврейская автономная область 38

81 Республика Алтай 37

82 Сахалинская область 30

83 Магаданская область 20

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Сахалинская область 0,09%

2. Республика Алтай 0,17%

3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18% За последние сутки подтверждено 957 смертей Москва 71 Санкт-Петербург 63 Свердловская область 42 Краснодарский край 36 Нижегородская область 36 Республика Башкортостан 35 Саратовская область 35 Ставропольский край 33 Удмуртская Республика 30 Пермский край 28 Ростовская область 27 Челябинская область 27 Пензенская область 24 Красноярский край 24 Алтайский край 22 Волгоградская область 21 Оренбургская область 21 Самарская область 20 Ульяновская область 15 Новосибирская область 15 Тульская область 14 Республика Саха (Якутия) 13 Брянская область 12 Иркутская область 12 Липецкая область 11 Республика Чувашия 11 Воронежская область 10 Московская область 10 Рязанская область 10 Вологодская область 10 Тюменская область 10 Республика Коми 9 Мурманская область 9 Астраханская область 8 Республика Татарстан 8 Владимирская область 7 Ивановская область 7 Смоленская область 7 Республика Крым 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Тамбовская область 6 Ярославская область 6 Республика Хакасия 6 Кемеровская область 6 Омская область 6 Республика Бурятия 6 Белгородская область 5 Калужская область 5 Курская область 5 Республика Дагестан 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Мордовия 5 Тверская область 4 Псковская область 4 Республика Адыгея 4 Севастополь 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Курганская область 4 Камчатский край 4 Хабаровский край 4 Республика Карелия 3 Ленинградская область 3 Республика Калмыкия 3 Республика Ингушетия 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Чеченская Республика 3 Забайкальский край 3 Еврейская автономная область 3 Костромская область 2 Орловская область 2 Ненецкий автономный округ 2 Новгородская область 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Приморский край 2 Амурская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 217 372 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 460 человек Москва 2284

Московская область 1260

Нижегородская область 509

Свердловская область 456

Санкт-Петербург 371

Оренбургская область 363

Ростовская область 358

Красноярский край 351

Воронежская область 337

Пермский край 331

Тверская область 299

Ульяновская область 297

Челябинская область 285

Волгоградская область 277

Вологодская область 275

Удмуртская Республика 259

Омская область 255

Хабаровский край 251

Краснодарский край 249

Ленинградская область 239

Астраханская область 236

Республика Карелия 234

Самарская область 215

Саратовская область 202

Ставропольский край 201

Тюменская область 188

Архангельская область 187

Калининградская область 181

Кемеровская область 175

Ярославская область 171

Новгородская область 169

Орловская область 167

Рязанская область 162

Курская область 159

Кировская область 158

Калужская область 144

Амурская область 144

Тульская область 142

Курганская область 142

Владимирская область 138

Мурманская область 135

Брянская область 119

Республика Марий Эл 118

Республика Северная Осетия - Алания 116

Республика Тыва 115

Тамбовская область 110

Республика Дагестан 106

Ивановская область 102

Липецкая область 99

Чеченская Республика 98

Смоленская область 89

Республика Чувашия 84

Ямало-Ненецкий автономный округ 79

Севастополь 74

Республика Башкортостан 74

Республика Мордовия 73

Республика Коми 68

Пензенская область 68

Приморский край 68

Кабардино-Балкарская Республика 63

Забайкальский край 63

Республика Бурятия 62

Иркутская область 59

Томская область 59

Республика Калмыкия 56

Ханты-Мансийский автономный округ 54

Алтайский край 53

Псковская область 48

Сахалинская область 47

Республика Адыгея 40

Новосибирская область 32

Карачаево-Черкесская Республика 29

Костромская область 28

Республика Крым 26

Белгородская область 19

Магаданская область 19

Чукотский автономный округ 18

Камчатский край 17

Республика Татарстан 15

Республика Ингушетия 10

Республика Хакасия 9

Республика Алтай 6

Ненецкий автономный округ 5

Еврейская автономная область 5

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