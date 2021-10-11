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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5002
  • 2 Санкт-Петербург 2931
  • 3 Московская область 2184
  • 4 Самарская область 705
  • 5 Нижегородская область 658
  • 6 Воронежская область 633
  • 7 Республика Башкортостан 610
  • 8 Свердловская область 565
  • 9 Пермский край 549
  • 10 Ростовская область 540
  • 11 Республика Крым 526
  • 12 Красноярский край 406
  • 13 Челябинская область 402
  • 14 Иркутская область 396
  • 15 Омская область 382
  • 16 Оренбургская область 376
  • 17 Волгоградская область 371
  • 18 Ставропольский край 365
  • 19 Саратовская область 363
  • 20 Ульяновская область 352
  • 21 Архангельская область 328
  • 22 Удмуртская Республика 310
  • 23 Алтайский край 305
  • 24 Брянская область 299
  • 25 Хабаровский край 299
  • 26 Тверская область 292
  • 27 Калининградская область 287
  • 28 Пензенская область 284
  • 29 Липецкая область 282
  • 30 Вологодская область 281
  • 31 Смоленская область 279
  • 32 Ленинградская область 275
  • 33 Тюменская область 269
  • 34 Республика Коми 261
  • 35 Владимирская область 260
  • 36 Республика Карелия 251
  • 37 Севастополь 247
  • 38 Курская область 244
  • 39 Белгородская область 243
  • 40 Республика Саха (Якутия) 234
  • 41 Краснодарский край 232
  • 42 Псковская область 229
  • 43 Забайкальский край 221
  • 44 Ярославская область 221
  • 45 Приморский край 216
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 209
  • 47 Астраханская область 207
  • 48 Ивановская область 203
  • 49 Орловская область 194
  • 50 Новгородская область 189
  • 51 Мурманская область 189
  • 52 Кемеровская область 176
  • 53 Новосибирская область 174
  • 54 Кировская область 171
  • 55 Курганская область 165
  • 56 Рязанская область 164
  • 57 Тульская область 154
  • 58 Костромская область 146
  • 59 Тамбовская область 146
  • 60 Калужская область 144
  • 61 Республика Хакасия 137
  • 62 Амурская область 127
  • 63 Республика Дагестан 119
  • 64 Республика Бурятия 116
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  • 66 Республика Мордовия 108
  • 67 Республика Татарстан 100
  • 68 Республика Чувашия 99
  • 69 Томская область 97
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 74
  • 72 Чеченская Республика 73
  • 73 Республика Марий Эл 68
  • 74 Республика Ингушетия 66
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 76 Республика Калмыкия 57
  • 77 Республика Тыва 57
  • 78 Республика Адыгея 55
  • 79 Камчатский край 41
  • 80 Еврейская автономная область 38
  • 81 Республика Алтай 37
  • 82 Сахалинская область 30
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,09%
  • 2. Республика Алтай 0,17%
  • 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18%
За последние сутки подтверждено 957 смертей
  1. Москва 71
  2. Санкт-Петербург 63
  3. Свердловская область 42
  4. Краснодарский край 36
  5. Нижегородская область 36
  6. Республика Башкортостан 35
  7. Саратовская область 35
  8. Ставропольский край 33
  9. Удмуртская Республика 30
  10. Пермский край 28
  11. Ростовская область 27
  12. Челябинская область 27
  13. Пензенская область 24
  14. Красноярский край 24
  15. Алтайский край 22
  16. Волгоградская область 21
  17. Оренбургская область 21
  18. Самарская область 20
  19. Ульяновская область 15
  20. Новосибирская область 15
  21. Тульская область 14
  22. Республика Саха (Якутия) 13
  23. Брянская область 12
  24. Иркутская область 12
  25. Липецкая область 11
  26. Республика Чувашия 11
  27. Воронежская область 10
  28. Московская область 10
  29. Рязанская область 10
  30. Вологодская область 10
  31. Тюменская область 10
  32. Республика Коми 9
  33. Мурманская область 9
  34. Астраханская область 8
  35. Республика Татарстан 8
  36. Владимирская область 7
  37. Ивановская область 7
  38. Смоленская область 7
  39. Республика Крым 7
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  41. Тамбовская область 6
  42. Ярославская область 6
  43. Республика Хакасия 6
  44. Кемеровская область 6
  45. Омская область 6
  46. Республика Бурятия 6
  47. Белгородская область 5
  48. Калужская область 5
  49. Курская область 5
  50. Республика Дагестан 5
  51. Кабардино-Балкарская Республика 5
  52. Республика Мордовия 5
  53. Тверская область 4
  54. Псковская область 4
  55. Республика Адыгея 4
  56. Севастополь 4
  57. Республика Северная Осетия - Алания 4
  58. Курганская область 4
  59. Камчатский край 4
  60. Хабаровский край 4
  61. Республика Карелия 3
  62. Ленинградская область 3
  63. Республика Калмыкия 3
  64. Республика Ингушетия 3
  65. Карачаево-Черкесская Республика 3
  66. Чеченская Республика 3
  67. Забайкальский край 3
  68. Еврейская автономная область 3
  69. Костромская область 2
  70. Орловская область 2
  71. Ненецкий автономный округ 2
  72. Новгородская область 2
  73. Республика Марий Эл 2
  74. Кировская область 2
  75. Приморский край 2
  76. Амурская область 2
  77. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  78. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 217 372 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 460 человек
  • Москва 2284
  • Московская область 1260
  • Нижегородская область 509
  • Свердловская область 456
  • Санкт-Петербург 371
  • Оренбургская область 363
  • Ростовская область 358
  • Красноярский край 351
  • Воронежская область 337
  • Пермский край 331
  • Тверская область 299
  • Ульяновская область 297
  • Челябинская область 285
  • Волгоградская область 277
  • Вологодская область 275
  • Удмуртская Республика 259
  • Омская область 255
  • Хабаровский край 251
  • Краснодарский край 249
  • Ленинградская область 239
  • Астраханская область 236
  • Республика Карелия 234
  • Самарская область 215
  • Саратовская область 202
  • Ставропольский край 201
  • Тюменская область 188
  • Архангельская область 187
  • Калининградская область 181
  • Кемеровская область 175
  • Ярославская область 171
  • Новгородская область 169
  • Орловская область 167
  • Рязанская область 162
  • Курская область 159
  • Кировская область 158
  • Калужская область 144
  • Амурская область 144
  • Тульская область 142
  • Курганская область 142
  • Владимирская область 138
  • Мурманская область 135
  • Брянская область 119
  • Республика Марий Эл 118
  • Республика Северная Осетия - Алания 116
  • Республика Тыва 115
  • Тамбовская область 110
  • Республика Дагестан 106
  • Ивановская область 102
  • Липецкая область 99
  • Чеченская Республика 98
  • Смоленская область 89
  • Республика Чувашия 84
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  • Севастополь 74
  • Республика Башкортостан 74
  • Республика Мордовия 73
  • Республика Коми 68
  • Пензенская область 68
  • Приморский край 68
  • Кабардино-Балкарская Республика 63
  • Забайкальский край 63
  • Республика Бурятия 62
  • Иркутская область 59
  • Томская область 59
  • Республика Калмыкия 56
  • Ханты-Мансийский автономный округ 54
  • Алтайский край 53
  • Псковская область 48
  • Сахалинская область 47
  • Республика Адыгея 40
  • Новосибирская область 32
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Костромская область 28
  • Республика Крым 26
  • Белгородская область 19
  • Магаданская область 19
  • Чукотский автономный округ 18
  • Камчатский край 17
  • Республика Татарстан 15
  • Республика Ингушетия 10
  • Республика Хакасия 9
  • Республика Алтай 6
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Еврейская автономная область 5
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 873 579.

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