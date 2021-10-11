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11.10.2021 15:17
Рубрика: Власть

298 соглашений о темпах роста оплаты труда подписано в Ульяновской области

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В Ульяновской области подписано 298 соглашений о темпах роста оплаты труда. За прошедшую неделю 119 предприятий региона выразили готовность увеличить заработные платы сотрудникам.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

Среди муниципальных образований большинство соглашений заключено администрациями Майнского (32), Кузоватвовского (20), Барышского (17) и Вешкаймского (16) районов. Уровень повышения зарплат на 15 процентов за год в муниципалитетах будет достигаться поэтапно, в том числе, и за счет пересмотра в сторону увеличения процента индексации в ранее заключенных соглашениях.

Фото: Пресс-служба Ульяновской городской думы
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- На муниципальном уровне необходимо провести встречи с представителями более 1700 организаций, в которых занята значительная доля работников, чтобы отдачу от наших действий почувствовало большинство жителей районов. При этом с сетевыми организациями мы будем работать на уровне региона. В этом принимает участие, в том числе, и лично губернатор Алексей Русских, встречаясь с федеральными работодателями и затрагивая вопросы развития и повышения зарплат, - отметил первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов.

Из исполнительных органов государственной власти наибольшее количество соглашений достигнуто региональным минэкономразвития. На прошедшей неделе готовность наращивать оплату труда закрепили в соглашениях с ведомством ООО "УЛПЛАСТ", АО "Спектр-Авиа", ООО "ТЕХМА", АО "КТЦ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ", филиал "Ульяновский Дом печати" и АО "Первая Образцовая типография".

В работу по повышению заработной платы также включились исполнительные органы власти социального блока. Проведены первые заседания комиссий в министерстве искусства и культурной политики, министерстве просвещения и воспитания, министерстве физической культуры и спорта, министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Так, по результатам заседания комиссий в министерстве искусства и культурной политики, заключено два соглашения с ООО "АКВА" и ООО "Корвет" о повышении заработной платы работникам организаций на 15 процентов.

Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области подписало десять соглашений о поэтапном повышении заработной платы на предприятиях ТЭК и ЖКК региона. Всего министерством на сегодняшний день проведены переговоры с руководителями 29 организаций.

По данным статистики, темпы роста средней номинальной заработной платы в Ульяновской области за январь-июль составляют 110,2 процента к соответствующему периоду 2020 года (прирост на 10,2 процента). В ряде сфер деятельности - обрабатывающее производство, транспорт, сфера гостеприимства, наука и образование - темпы роста выше, чем в среднем по экономике региона. Например, в сфере производства одежды темпы роста составили 129,8 процента, в полиграфии - 119,3 процента, в химпроизводстве - 119,4 процента, в металлургии - 122,1 процента, в секторах производства автотранспорта и машин темпы составили от 118 до 122 процентов. Выше всех выросли зарплаты у разработчиков программного обеспечения - на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время медленнее растет зарплата в таких отраслях, как сельское хозяйство, финансы и страхование, здравоохранение, культура и спорт. Работа по доведению уровня средней заработной платы в Ульяновской области до среднероссийских показателей будет продолжена на системной основе.

Вслед за ростом средней заработной платы в целом по экономике региона, в соответствии с "майским" указом президента, будет производиться и повышение зарплат ряда категорий работников бюджетной сферы.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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