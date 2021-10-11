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Рубрика: Общество

Нижегородские ученые развенчали семь мифов о старении

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Нижегородские ученые ищут способы приостановить процесс старения организма человека и даже создали специальное приложение, позволяющее определить биологический возраст. Пользователи могут на основе полученных данных изменить образ жизни и отсрочить наступление старости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нижегородская правда" собрала самые популярные мифы о старении. Например, считается, что скорость старения организма определяет генетика. Однако здесь играет роль и образ жизни, и среда. Вклад генов в долголетие, по мнению специалистов, может составлять около 30 процентов.

Фото: iStock
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Еще один миф касается биологического возраста. Есть множество биомаркеров старения - например, состояние нервной системы или гибкость тела. Но не все можно определить на глаз. Недостаточно лишь молодо выглядеть и ощущать себя таковым. Некоторые биомаркеры старения - например, метилирование ДНК - могут определяться лишь в лабораторных условиях.

Третий миф говорит о том, что с годами мозг хуже работает. Однако состояние этого органа зависит от его тренированности, поэтому нужно на протяжении всей жизни подкидывать ему для решения все новые и новые задачи. Ученые говорят, что в пожилом возрасте крайне важны занятия творчеством.

Четвертый миф касается сексуальной активности: якобы, пожилым людям эта сторона жизни не нужна и неинтересна. Да, с возрастом либидо может снижаться по ряду причин, но это не значит, что от физической близости с любимым человеком нужно отказываться совсем.

Многие верят в то, что существуют продукты, замедляющие старение. Это еще один миф. Проблема в том, что геропротекторы содержатся в еде в настолько мизерных количествах, что получить ощутимый эффект довольно сложно. Тем не менее, правильно питание играет большую роль в профилактике старения.

Шестой миф касается не еды, а голодания. Есть теория, что эта практика способна отсрочить старость. Ученые считают, что не голодание само по себе, а снижение общей калорийности рациона на 10-20 процентов способно дать положительный эффект.

И последний миф касается лекарств. Многие употребляют различные биодобавки, обещающие долголетие. Однако многие распространенные препараты далеко не так безобидны, как кажется, и могут дать обратный эффект от желаемого. Поэтому без рекомендации с врачом увлекаться геропротекторами не следует.

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