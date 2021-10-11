В Чувашии ввели обязательные QR-коды

С 11 октября в Чувашии вводятся QR-коды. С сегодняшнего дня вход на объекты социально-культурной сферы и заведения общественного питания будет разрешен гражданам только в случае, если они смогут подтвердить наличие иммунитета к корнавирусной инфекции.

Это может быть один из трех документов - QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител. Соответствующий указ подписал сегодня глава Чувашии Олег Николаев.

Согласно документк, к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета к COVID-19, относятся театрально-концертные учреждения, кинотеатры, салоны красоты, бани, плавательные бассейны и другие объекты для занятий спортом, учреждения общественного питания.

При этом глава региона отметил, что власти не собираются запрещать работу предприятий и организаций при соблюдении ими определенных условий.

"Мы не идем по пути запрета мероприятий, мы идем по пути обеспечения их безопасности за счет введения дополнительных мер, которые должны обеспечить барьер для проникновения вируса и его дальнейшего неконтролируемого распространения", - сказал Олег Николаев на еженедельном совещании в правительстве.

Он добавил, что для участия в крупных мероприятиях, помимо QR-кода, потребуются результаты ПЦР-тестирования.

- Вакцинация нам позволяет быть иммунизированными, а ПЦР-тест исключает то, что человек является носителем инфекции в настоящий момент. Это взаимодополняющие составляющие для проведения и обеспечения безопасности официальных публичных мероприятий, - руководитель региона.

В конце прошлой недели главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская подписала постановление о обязательной вакцинации работников сферы услуг. Согласно документу, процент вакцинации сотрудников таких организаций должен быть не ниже 60 процентов. В случае отказа от прививки сотрудник может быть отстранен и отправлен на дистанционный режим работы.