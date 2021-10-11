В Самарской области обсудили с общественностью меры недопущения локдауна

Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное совещание по вопросу противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионе. В нем приняли участие руководители федеральных и областных министерств и ведомств, депутаты Самарской Губернской Думы, лидеры общественных, национальных и ветеранских организаций, представители фитнес-индустрии и спорта, промышленных предприятий, организаций торговли и питания, окружных родительских собраний.

Открывая заседание, губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе крайне тревожная.

- Мы каждый день фиксируем прирост заболевших. Количество людей, которые болеют тяжело и очень тяжело, каждый день также растет. В этой ситуации система здравоохранения Самарской области испытывает крайне высокое напряжение. Мы приняли ряд решений, которые позволяют обеспечивать лечение людей, увеличивать количество коек для больных COVID-19. Но запас прочности не безграничный. Потребность в кислороде растет каждый день, мы уже задействовали все возможные промышленные ресурсы. В этой ситуации одни только медики, одна только система здравоохранения не справится. Врачи работают круглосуточно, их силы не беспредельны, они и так работают зачастую сверх человеческих возможностей. Мы должны взвешенно обсудить текущую ситуацию и возможные варианты ее развития, понять, что надо нам вместе сделать, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Наша совместная задача - вернуть региону статус свободного от COVID-19, вернуться к привычному образу жизни. Нам предстоит решить, какие меры еще нужно принять, чтобы остановить распространение в Самарской области COVID-19, защитить здоровье и жизнь людей, наших земляков. Мы не должны допустить локдаун, но ситуация все ближе и ближе к нему. Это очень болезненный удар по экономике и благосостоянию людей, социальной и общественной жизни.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, всего с начала 2021 года в области зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания. Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Особенно на 39-й неделе выросло количество заболевших среди студентов и школьников от 15 до 17 лет. Среди взрослого населения в зоне роста оказались сферы услуг, транспорта, офисов, много заболевших среди работников промышленных предприятий.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратил внимание на то, как сегодня изменился вирус: он стал более агрессивным, стал заражать те группы населения, которые ранее были не восприимчивы.

По сравнению с самыми пиковыми днями октября - декабря 2020 года количество пациентов - как в больницах, так и тех, кто лечится амбулаторно - выросло в 2,5-3 раза.

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 в регионе оказывается в 29 медицинских организациях, в которых на сегодняшний момент подготовлено 7 433 койки.

- Сегодня мы только и занимаемся тем, что непрерывно увеличиваем коечный фонд, несмотря на строительство новых модульных корпусов, инфекционных больниц. Но увеличение коечного фонда не является методом борьбы с пандемией, - подчеркнул министр, отметив, что цена этих экстренных, крайних мер очень высока - вынужденно приостановлено оказание плановой специализированной помощи.

Более трети медицинских работников региона вовлечены в оказание медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, в работе задействованы студенты медицинских вузов и колледжей: сегодня каждый второй студент работает в лечебной организации.

На пределе своих технологических возможностей работают и промышленные предприятия, обеспечивающие больницы запасами кислорода.

- На сегодняшний день количество тяжелых больных настолько велико, что все запасы кислорода, которыми нас обеспечивают промышленные предприятия, уже подходят к своему лимиту. Мы превысили планку по ежесуточному потреблению кислорода в 70 тонн", - сообщил глава регионального минздрава.

Вместе с тем, Армен Бенян подчеркнул, что, если бы не вакцинация, цифры по заболеваемости были бы в разы, а то и в десятки раз выше. По-прежнему в группе риска представители старшего поколения, из которых более 370 тысяч еще не привиты. Они ежедневно поступают в больницы района в тяжелом состоянии.

Особые опасения вызывает у специалистов рост заболеваемости и тяжесть протекания коронавируса среди детей. Сейчас на амбулаторном лечении находится 2796 детей. На 38-й неделе превышение эпидпорога по ОРВИ в группе 7-14 лет составило 50,4 процента, в группе от 15 лет и старше - на 147,1 процента.

Сегодня в регионе привито более 1,1 миллиона жителей. Но, как отметил Армен Бенян, такой инструмент как вакцинация, показавший свою высокую эффективность, использован далеко не в полной мере. Снизившиеся темпы вакцинации населения в Самарской области - одна из ключевых причин растущей заболеваемости.

- Наш общий план на сегодня - 80 процентов взрослого населения, это более двух миллионов человек. Сегодня мы достигли только 62 процента от плана. И пусть эта цифра чуть больше, чем по стране, это не утешает, - подчеркнул министр.

В своем докладе Армен Бенян сделал акцент на важности соблюдения постановления главного санитарного врача, согласно которому более 60 процентов сотрудников предприятий должны быть привитыми от COVID-19. На сегодняшний момент среди работников сфера услуг региона этот показатель еще не достигнут.

- Если в ближайшие дни ситуация не изменится, мы будем вынуждены принимать решения относительно сферы услуг. Я хотел бы, чтобы все участники сегодняшнего совещания, в том числе представители сферы бизнеса, это осознали. Мы обязаны защитить здоровье людей, - заявил губернатор.

Первый зампредседателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, которая до недавнего времени занимала пост министра социально-демографической и семейной политики Самарской области, отметила, что сегодня в регионе созданы все условия для вакцинации. Есть запас вакцины, имеются передвижные пункты, развернуты прививочные кабинеты, медицинские работники готовы приходить на дом к тем людям, которые не могут прийти на пункт сами. К ним выезжают мобильные бригады, в сельской местности предоставляется транспорт для того, чтобы подвозить пожилых людей в лечебно-профилактические учреждения.