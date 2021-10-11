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11.10.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии полицейских заподозрили в незаконном обналичивании денег

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии задержали преступную группу, подозреваемую в поведении незаконных банковских операций. Десяти участникам группы предъявлено обвинение в изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями. Среди фигурантов уголовного дела - действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, сообщили в региональном СК.

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По данным следствия, в течение трех лет задержанные обналичивали деньги, проводя их через счета как минимум 30 разных компаний. При этом руководителями и учредителями фирм были сами задержанные или подконтрольные им лица, пояснили в СК.

Следователи полагают, что через эти счета прошли не менее 200 миллионов рублей. Подозреваемые обналичивали деньги за проценты и сумели заработать более 19 миллионов. Работала банда под покровительством действующего сотрудника министерства внутренних дел.

8 октября во время совместной операции СК, регионального управления ФСБ и полиции всех участников группы задержали. Организатора заключили под стражу, остальных суд отправил под домашний арест и запрет определенных действий. Было проведено более 40 обысков, изъята финансовая документация, крупные суммы наличных и банковские карты.

Сейчас принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, добавили в СК.

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