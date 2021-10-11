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11.10.2021 13:01
Рубрика: Общество

Врач рассказал о 30 процентах тяжелых случаев COVID-19 у детей

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Примерно 30 процентов детей, болеющих коронавирусной инфекцией, переносят заболевание тяжело, сообщил на расширенном совещании в правительстве региона главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

По его словам, есть летальные исходы у детей разных возрастных групп, в том числе у детей до года и до шести лет. В зоне повышенного риска, как отметил врач, дети в возрасте от семи до 15 лет.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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- Мы видим резкое увеличение количества тяжелых форм, - отметил глава областного минздрава Армен Бенян. - Количество тяжелых больных настолько велико, что запасы кислорода, которым нас обеспечивают промышленные предприятия, близки к своему лимиту.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Самарской областной клинической больницы имени Середавина Елена Стребкова отметила, что если раньше на то, чтобы у пациента развернулась полная клиническая картина заболевания, могло уйти 10-14 дней, то сейчас тотальное поражение легких наступает буквально за 3-5 суток.

- Очень много кислородозависимых больных. Система уже находится на грани: у нас остаются только экстренные больницы. Почти вся плановая помощь начинает сворачивается. Мы ограничиваем наших родителей, наших детей в помощи, в которой они также нуждаются. Это смертельная болезнь. Вакцинация дает нам шанс не умереть. Среди вакцинированных заболели всего 1,7%. В стационарах лежат не привитые от коронавируса люди, - рассказала инфекционист.

Фото: Александр Корольков/РГ
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11 октября в Самарской области зарегистрировано 795 заболевших COVID-19. Количество заразившихся ежедневно растет. Власти вводят ограничения.

Жители региона с 11 октября должны показывать QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе на входе в театр, кинотеатр, цирк и другие культурно-досуговые учреждения. Кроме того, нужно показывать удостоверение личности. В то же время фитнес-клубы, бассейны и спортивные залы для тех, кто не привился или не переболел новой инфекцией, пока открыты. В них ограничат вход по QR-кодам с 18 октября - такое время бизнесу дали для адаптации к новым условиям.

Напомним, с 6 октября самарские школьники с 6 по 10 классы учатся дистанционно - пока на две недели. Решение о продлении власти будут принимать позже исходя из эпидемиологической ситуации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Пандемия коронавируса COVID-19

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