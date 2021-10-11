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11.10.2021 08:40
Рубрика: Происшествия

Автобус с 15 туристами и грузовик столкнулись в Иркутской области

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Прокуратура Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Сегодня утром в Слюдянском районе Иркутской области столкнулись туристический автобус Hyundai County, грузовик Freightliner и микроавтобус Honda Stepwgn. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Фото: Прессс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области
Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма

По данным полиции, авария произошла на 94 километре автодороги Р-258 "Байкал". Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Прокуратура организовала проверку. Известно, что 15 туристов ехали в Тункинскую Долину. Все они доставлены в районную больницу для обследования, рассказали в надзорном ведомстве.

Правоохранителям предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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