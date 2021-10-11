Метод хирурга Воробьева в семь раз ускорил выписку после операции

К Владимиру Воробьеву, практикующему хирургу-урологу, ассистенту кафедры общей хирургии Иркутского государственного медицинского университета, едут за помощью со всей России. Он придумал и внедрил методику восстановления мембранозного отдела уретры, ранее совершенно недоступного для малотравматичной пластики. И успешно проводит до 60 операций в год, возвращая мужчин к полноценной жизни.

По следам классиков

Владимир Воробьев: Рентгеновский снимок добавляет ясности общей картине. Фото: Евгений Козырев

Восстанавливается поврежденная уретра методом трансплантации слизистой оболочки, взятой изо рта пациента. Она прекрасно приживается - ведь пациент становится донором сам себе, никакого отторжения.

По словам Владимира Воробьева, заместительная уретропластика известна в России с позапрошлого века. В 1894 году русский хирург Кирилл Сапежко провел показательную операцию на собаке. Так что Владимир Воробьев "Америки не открыл", просто пошел чуть дальше тех, кого считает своими учителями.

"Хирурги всего мира восстанавливали только переднюю часть поврежденной уретры, а мембранозный участок - задний отдел, который помогает в удержании мочи, - считался труднодосягаемым для щадящей пластики и трансплантации, - объясняет Владимир. - С этим участком обходились радикально - удаляли поврежденный сегмент и сшивали здоровые края. Основная проблема пациента таким образом решалась, но тут же возникали другие: и недержание мочи и, почти всегда, нарушение эректильной функции".

Научный поиск и эксперименты на виртуальной модели дали результат - метод Воробьева признан экспертами, запатентован и применяется в российских клиниках.

А еще доктор Воробьев лечит нейроурологических пациентов, нарушения мочеиспускания у которых возникли, например, вследствие инсультов или травм позвоночника.

Время - вперед!

Осмотр пациента. Фото: Евгений Козырев

Владимиру 34 года. Как же вышло, что методика молодого доктора так быстро вошла в современную хирургию?

"Меня и моих коллег - молодых ученых очень поддерживает Иркутский медуниверситет, - поделился Владимир. - И поддержка эта всесторонняя: в написании диссертации, обеспечении доступа в лучшие цифровые библиотеки мира, доплаты и премии за научную работу со студентами. Университет занимает четвертое место по уровню научной и педагогической деятельности в российском рейтинге среди медицинских университетов, опережая именитые столичные вузы".

Результат очевиден: студенты и ординаторы с энтузиазмом занимаются наукой. Сам Владимир пишет докторскую диссертацию. И составляет протоколы укоренного выздоровления. "Понимаете, почти половина малоинвазивных восстановительных операций - это устранение действий наших коллег, - поясняет Воробьев. - Но не потому, что предыдущие вмешательства были проведены плохо или небрежно. Просто решая одну проблему, получаем другую. А я считаю, что помимо качества оказания помощи, мы должны еще и обеспечить качество жизни после лечения. Значит, нужно пересматривать и переписывать протоколы лечения. Глобально. Начиная с подготовки к хирургическому вмешательству. Вот этим я сейчас и занимаюсь".

Уже проведен ряд клинических экспериментов. Доказано, что протокол ускоренного выздоровления во всем превосходит классические подходы при плановом хирургическом вмешательстве. Как пример, доктор привел такие цифры: после стандартной операции при мочекаменной болезни, пациента выписывают через 1-2 недели. А при соблюдении протокола Воробьева, он отправляется домой через 1-2 дня.

Хорошо там, где нужен

Владимир признается: Без надежноготыла – жены Анны и двух сыновей – ничего не вышлобы. Фото: Евгений Козырев

Владимир Воробьев - представитель медицинской династии в четвертом поколении.

"Моя прабабушка была акушеркой, бабушка - медсестрой, мама - стоматолог, а папа - анестезиолог-реаниматолог, - перечисляет он. - Но никто никогда не наставлял меня в выборе профессии. Да, отец частенько брал с собой на работу. Там я сидел в ординаторской и таял от гордости, что мой папа спасает жизни. Когда я поступил в медуниверситет, он очень рад был".

Начинал свою медицинскую карьеру Владимир в больнице сторожем и дворником. И лишь поступив в институт, получил повышение - приняли санитаром, а потом и медбратом. "Знаю медицину, начиная со шлагбаума", - смеется он.

А еще Владимир признается, что без надежного тыла - жены Анны и двух сыновей - у него ничего не вышло бы. Семья - это главные люди в жизни, говорит. И так же, как отец когда-то, иной раз берет мальчишек с собой на работу.

Часто его спрашивают - почему не уедешь в Москву или Питер? Ведь ты же состоявшийся врач, автор методики. Мог бы зарабатывать больше и жить комфортней.

"А мне и дома хорошо, - смеется Воробьев. - В университете меня поддерживают, в клинике приобретают новейшее оборудование, на котором я могу работать. Научная работа движется. Пациенты выздоравливают и счастливы. Родные любимые люди рядом. Чего еще желать?"

Авторитетно

Современная альтернатива скальпелю позволяет оперировать "без разрезов". Фото: Евгений Козырев

Павел Сандаков, главный хирург Иркутской области:

- Малоинвазивная хирургия - одно из самых перспективных направлений в медицине.Плюсы для пациента очевидны: это эффективно, быстро и без осложнений.

Но от хирурга выполнение подобных вмешательств требует колоссальной подготовки и скрупулезности. Высокотехнологичное современное оборудование предъявляет жесткие требования к врачу: он должен разбираться в цифре, ориентироваться в виртуальной реальности, иметь совершенно отличные от традиционных мануальных навыков.

Чтобы внедрить операции, подобные тем, что выполняет Владимир Воробьев (наслышан о нем, пациенты боготворят, коллеги очень уважают), одного желания мало. Тут и определенная смелость нужна, и заинтересованность в развитии именно этих технологий, и опыт… Очень рад, что у нас растет такая смена, но еще больше - что молодые коллеги приняли решение остаться и оперировать в Иркутске. Это значит, что малоинвазивная хирургия становится доступна жителям региона.