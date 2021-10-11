Новосибирские онкологи удалили пациентке три гигантские опухоли

В Новосибирском онкологическом диспансере успешно прошла операция по удалению сразу трех опухолей общим весом 30 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, 48-летняя пациентка много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ. После того, как женщине стал мешать огромный живот - причинял дискомфорт внутренним органам, - она обратилась в поликлинику, откуда после осмотра ее направили на консультацию в онкодиспансер.

Заведующий онкогинекологическим отделением Вираб Сисакян отметил, что благодаря различным методам исследования в брюшной полости были выявлены три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров.

- Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы - почки, кишечник, желудок, а также вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями, - прокомментировал Вираб Сисакян. - Кровопотеря была минимальной - послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписана домой.

Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Врачи уверены: если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ, удалось бы избежать такой операции.