Новосибирская полиция задержала сторонников запрещенного движения АУЕ

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали четырнадцать молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет - сторонников экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), запрещенной в России.

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин, у молодых людей при себе в большом количестве были бейсбольные биты, охотничьи ножи, наклейки с нацистской атрибутикой.

Замначальника ГУ МВД по области отметил, что в числе задержанных 5 октября участники резонансного преступления, произошедшего на Михайловской набережной в Новосибирске. Тогда представителям иных субкультур, в частности аниме, были причинены телесные повреждения.

- В отношении трех причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Проводятся совместные мероприятия с коллегами из УФСБ и СК по документированию преступной деятельности этой националистической группировки, - приводит слова Кирилла Травина РИА Новости.

Мероприятия по задержанию проводились совместно с УФСБ и Росгвардией.