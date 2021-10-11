В детском саду Приангарья отравились 14 воспитанников

Новости

Путин объявил о появлении новой мясной породы кур 15:41
В Перми сообщили о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе 15:30
В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии 15:26
Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе 15:22
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан 15:14
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Названо количество россиян, страдающих ожирением 14:09
В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержаны 15 человек 14:03
Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях 14:00
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века 14:00
Число IT-преступлений выросло в полтора раза 13:55
Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов 13:54
Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ 13:53
Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом 13:50
ЦБ расширил список системно значимых банков 13:44
Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы" 13:40
МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

В детском саду Приангарья отравились 14 воспитанников

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи начали проверку обстоятельств ЧП в дошкольном образовательном учреждении города Ангарска: в СМИ появились публикации об отравлении 14 детей. Речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил сегодня главк СК РФ по Иркутской области.

В Красноярске у 72 школьников проявились симптомы отравления

По данным правоохранителей, в детском саду № 116 резко ухудшилось самочувствие 14-ти воспитанников. Родители шестерых обратились за медицинской помощью. После сдачи анализов врачи выставили диагноз двум заболевшим: норовирусная инфекция. Дети проходят амбулаторное лечение.

Сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора провели осмотр помещений детского сада. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой