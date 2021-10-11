В детском саду Приангарья отравились 14 воспитанников

Следователи начали проверку обстоятельств ЧП в дошкольном образовательном учреждении города Ангарска: в СМИ появились публикации об отравлении 14 детей. Речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил сегодня главк СК РФ по Иркутской области.

По данным правоохранителей, в детском саду № 116 резко ухудшилось самочувствие 14-ти воспитанников. Родители шестерых обратились за медицинской помощью. После сдачи анализов врачи выставили диагноз двум заболевшим: норовирусная инфекция. Дети проходят амбулаторное лечение.

Сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора провели осмотр помещений детского сада. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.