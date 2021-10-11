В Хакасии введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия достигла максимума за несколько последних месяцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки министерство здравоохранения республики расширяет коечный фонд для госпитализированных с COVID-19.

По данным регионального кабмина, вакцинация идет в штатном режиме, но ее темпы остаются низкими - за сутки прививку ставят в среднем 550 граждан.

Кроме того, тяжело и в массовом порядке заболевают те жители, которым была необходима ревакцинация, отметил министр здравоохранения республики Олег Ананьевский. По информации на 11 октября, привиты 179 488 человек, но это лишь немногим более 55 процентов плана.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Хакасии вводятся новые ограничения. Например, посещение некоторых организаций будет возможно только по сертификату о вакцинации. Речь идет об учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Валентина Коновалова.