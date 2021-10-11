В Новосибирской области ликвидировали нарколабораторию "синтетики"

В Новосибирской области полицейские ликвидировали нарколабораторию, которую в одном из районов области организовал житель Красноярского края. Сибиряк, наладивший выпуск сильнодействующего синтетического психотропного вещества, задержан и заключен под стражу, сообщает МВД.

Полицейским удалось установить, что красноярец снял частный дом Мошковском районе области, купил оборудование и химические ингредиенты для производства синтетического вещества "мефедрон", привыкание к которому наступает уже с первого применения. При обыске в нарколаборатории силовики обнаружили около 30 килограммов психотропа в разной стадии готовности, а также полный набор оборудования и сырья для его изготовления. Эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятое вещество - синтетический наркотик.

Владелец нарколаборатории задержан. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, он заключен под стражу, а по факту организации лаборатории и изготовления наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Красноярцу грозит от 15 лет лишения свободы.