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11.10.2021 12:07
Рубрика: Власть

В Новосибирской области открыли 93 прививочных пункта от коронавируса

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. Региональным министерством здравоохранения развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, в том числе 40 - в Новосибирске и 53 - в области, также работают 18 мобильных пункта в областном центре и одиннадцать - в районах.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Кроме того, для вакцинации трудовых коллективов на предприятиях сформировано 97 мобильных прививочных бригад.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В пресс-службе областного правительства сообщили, что вакцин достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило почти 1,2 миллиона доз вакцин.

Актуальный перечень действующих пунктов вакцинации опубликован на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

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