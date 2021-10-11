Бастрыкин взял на контроль дело о вандализме на пятигорском мемориале

Сотрудники СК России по Ставропольскому краю начали проверку после того, как 9 октября неизвестные оторвали металлические буквы с гранитных плит мемориала героям Великой Отечественной войны в парке Победы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах этой проверки, сообщили в пресс-службе СК. Металлические буквы были сорваны с постамента, посвященного городу-герою Сталинграду. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что подрядчик восстановит мемориал и укрепит буквы, "чтобы их зубами оторвать не могли".