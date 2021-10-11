Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы

В Дагестане расследуют несколько уголовных дел после ЧП в одной из школ Махачкалы: там в ходе конфликта 15-летний ученик нанес удары ножом своему сверстнику. От полученных ран подросток скончался на месте, сообщили в СУ СК РФ по республике.

В ведомстве завели дело по статье "Убийство". В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". В отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, - по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану доложить о ходе проведения следственных действий, дать жесткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего, - уточнили в Следственном комитете России.