На Ставрополье из горящей больницы эвакуировали 44 человека

В селе Александровском в Ставропольском крае рано утром в понедельник начался пожар в центральной районной больнице. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания больше 40 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил около 6 часов утра.

- По прибытии обнаружено загорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человека. Размещены в соседних корпусах, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС региона уточнили, что по предварительным данным никто в результате пожара не пострадал. Сейчас огонь уже потушили, специалисты разбираются в причинах возгорания.