Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России

Дагестан, Байкал и Камчатка стали самыми привлекательными местами в России для путешествий по стране во время пандемии. Рейтинг составлен на основе анализа предпочтений туристов, проведенных интернет-сервисом OneTwoTrip.

Как сообщают РИА Новости, аналитики провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что в этот период 68,5 процента нашли новые и необычные места для отпуска. При этом 81 процент опрошенных смогли осуществить планы и 79 процентов - хотели бы повторить путешествие.

Рейтинг мест возглавил Сулакский каньон Дагестана, который назвали 12 процентов опрошенных. Озеро Байкал - хотят посетить 10 процентов, Камчатку - 8 процентов. За Горный Алтай отдали голоса 7,4 процента путешественников. По пять процентов туристов рассказывали о невероятных впечатлениях при поездке в Карачаево-Черкесию, Карелию и Кижи.

Среди самых удивительных локаций оказались природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.