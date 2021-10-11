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11.10.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

Главу стройфирмы в Калининграде обвинили в обмане дольщиков на 71 млн

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

64-летнему руководителю калининградской строительной компании, заключавшему с гражданами договоры участия в долевом строительстве, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, предприниматель заключил с 36 дольщиками договоры, но обязательства по ним не выполнил. Компания должна была построить три многоквартирных дома в поселке Невское Гурьевского района под Калининградом и сдать их еще в 2017-2018 годах, но строительство до сих пор далеко от завершения.

Ущерб потерпевшим оценивается в сумму более 71 миллиона рублей. Кроме того, следователи следственной части по расследованию организованной преступной деятельности регионального УМВД России установили, что предприниматель нанес ущерб также администрации района на сумму более 4,5 миллиона рублей.

Бизнесмен выкупил два земельных участка площадью 1700 квадратных метра незаконно. Как выяснили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, он предоставил подложные документы о том, что на территориях находятся возведенные им строения и, соответственно, у него есть право приобрести земли за 10 процентов от их рыночной стоимости.

Как рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, уголовное дело готовится для передачи в суд. Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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