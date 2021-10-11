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11.10.2021 12:19
Рубрика: Общество

Калининградский ученый рассказал о связи между мозгом и компьютером

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта
Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта

В ближайшее время ученые смогут создать прямой канал связи между человеческим мозгом и компьютером. Подобные исследования в области нейротехнологий проводятся в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора-исследователя Института живых систем Балтийского федерального университета имени Канта Александра Каплана.

Фото: iStock
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Речь идет, в частности, о разработках в области нейроинтерфейсов. Конечным результатом станет создание устройств, которыми человек сможет управлять напрямую при помощи мозга, не подключая руки или ноги. Калининградские ученые предлагают использовать мультимодальный искусственный интеллект, учитывающий не только сигналы мозга, но и мышц, а также движения глаз.

Еще одно прорывное направление - создание полноценного канала связи между мозгом и искусственным интеллектом. Такие исследования являются частью научных планов университета. Ученые намерены создать систему, в рамках которой человеческий и искусственный разум будут подстраиваться друг под друга, облегчая взаимную работу. Их связь можно укреплять с помощью совместного анализа образов и намерений, относящихся к этим образам.

Над созданием новейших систем искусственного интеллекта в Центре нейротехнологий и машинного обучения университета работают математики, физики, инженеры, программисты, нейрофизиологи, медики и философы. Результаты их исследований можно будет применять в здравоохранении, спорте, социальном мониторинге, образовании и множестве других областей.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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