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11.10.2021 18:45
Рубрика: Общество

Руководители петербургского вуза спасли пассажира самолета

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
На борту самолета, выполнявшему ночной рейс "Москва-Барнаул", стало плохо одному из пассажиров. На призыв о помощи откликнулись ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов и главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник. Они оказали 61-летнему мужчине срочную медицинскую помощь, сообщили в вузе.

Как пояснил Дмитрий Иванов, по клинической картине были все признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Благодаря своевременной помощи, наличию лекарств и кислорода на борту, состояние пассажира удалось стабилизировать.

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Оценив ситуацию, медики посоветовали пилоту корабля совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Мужчина был доставлен в краевую клиническую больницу Перми, где ему был поставлен диагноз ишемический инсульт. Как сообщили в минздраве Прикамья сейчас ему стало лучше и он готовится к выписке.

Представители университета направлялись в Алтайский Край для реализации федерального проекта развития сети национальных медицинских исследовательских центров.

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