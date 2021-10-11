Руководители петербургского вуза спасли пассажира самолета

Как пояснил Дмитрий Иванов, по клинической картине были все признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Благодаря своевременной помощи, наличию лекарств и кислорода на борту, состояние пассажира удалось стабилизировать.

Оценив ситуацию, медики посоветовали пилоту корабля совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Мужчина был доставлен в краевую клиническую больницу Перми, где ему был поставлен диагноз ишемический инсульт. Как сообщили в минздраве Прикамья сейчас ему стало лучше и он готовится к выписке.

Представители университета направлялись в Алтайский Край для реализации федерального проекта развития сети национальных медицинских исследовательских центров.