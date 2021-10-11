В Карелии мошенница хотела получить миллион в проекте"Земский учитель"

В Карелии суд вынес приговор мошеннице, которая хотела получить один миллион рублей за участие в программе "Земский учитель". Она пыталась это сделать не один раз.

Как сообщила пресс-служба УФСБ Карелии, жительница Ленинградской области пыталась стать учителем физики в сортавальской школе №6. Но в ходе конкурса выяснилось, что она представила недостоверные сведения о судимости и наличии высшего образования. Так мошенницу и раскрыли.

Оказалось, что с 2000 по 2021 годы, используя поддельные документы, она сумела поработать учителем в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей. В августе прошлого года против нее возбудили уголовное дело по статье мошенничество с целью получения выплат в крупном размере - миллиона рублей за участие в "Земском учителе". Это было в Псковской области.

Сортавальский суд вынес приговор. За использование фальшивых сведений женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.