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11.10.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти спасли беременную женщину, неделю находившуюся в заложниках

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов спасли 35-летнюю беременную женщину. Неделю она находилась в заложниках у людей, которые вымогали с ее гражданского мужа-бизнесмена 10 миллионов рублей, сообщили в СК по региону.

В Нижнем Тагиле матери вернули дочь, которую похитил и скрывал отец

Семья проживала в Гатчине. 2 октября женщина уехала из дома и не вернулась, а супругу стали приходить угрозы и требования выплатить крупную сумму денег. Мужчина обратился в полицию. Также угрозы поступать матери похищенной женщины.

3 октября был обнаружен автомобиль, на котором пропавшая уехала из дома. Между тем, материалы дела поступили в СК по Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело, и следователи стали определять круг лиц, которые могли быть причастны к похищению. Было установлено, что женщину похитил 51-летний мужчина. Когда его задержали, он признался, что похитил беременную из-за долга, который якобы имелся у ее мужа.

Также подозреваемый назвал адрес квартиры в Мурино, где удерживают женщину. Похищенную освободили.

Как сообщили "РГ" в СК по Ленобласти, по предварительным данным, за неделю, что женщина находилась в заложниках, ни она, ни ее ребенок не пострадали. Тем не менее потерпевшая намерена пройти после случившегося полное медицинское обследование.

А похитителю в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Захваты заложников

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