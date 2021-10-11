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11.10.2021 17:34
Рубрика: Культура

В Петербурге откроется после ремонта историческая сцена БДТ

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Названа дата окончания ремонта исторической сцены Большого драматического театра на набережной Фонтанки, 65. 11 ноября она вновь откроется спектаклем Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Фото: Пресс-служба БДТ
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Ремонт длился с января 2020 года по декабрь 2021-го. Как уточняют в БДТ, здесь проводились работы по гидроизоляции подвала, а затем - в трюме основной сцены. С апреля этого года здание на набережной Фонтанки было закрыто. В это время труппа БДТ продолжала играть спектакли в Каменноостровском театре (вторая сцена БДТ), атакже на сценах других театров Северной столицы.

По словам художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, сейчас в театре идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и оборудования. Директор БДТ Татьяна Архипова со своей стороны подчеркивает, что гидроизоляционные работы проходят под строгим контролем Министерства культуры РФ.

Представитель подрядчика Дмитрий Качура отмечает, что историческая сцена БДТ стала одним из самых сложных и в то же время интересных объектов. Дело в уникальном расположении здания - оно построено на русле подземной реки. По словам Дмитрия Качуры, на территории БДТ практически круглосуточно посменно работало около 800 человек. Он заверил, что с 11 ноября театр сможет вернуться к работе. А уже после этого специалисты проведут балансировку всех систем здания с учетом работы в реальном режиме.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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