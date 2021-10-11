В Поморье кот запер свою хозяйку на балконе многоэтажки

Жительницу деревни Горка Муравьевская Вельского района Архангельской области заблокировал на балконе собственный кот.

Перед сном женщина вышла туда, а тем временем домашний любимец так приложил лапку к балконной двери, что сработало запорное устройство. Хозяйке кота помогла привычка везде брать с собой мобильный телефон:

- Меня кот запер на балконе, - позвонила она диспетчеру Службы 112. - Понимаю, что это смешно звучит - но что мне делать? И соседи не могут дверь в мою квартиру открыть. Ключи-то у них есть, да вот у меня изнутри ключи в замке оставлены. Я не знаю, как мне выбраться. Да и живу на четвертом этаже. Даже если снять при помощи люльки - мне в квартиру не попасть...

Как сообщили в региональной Службе 112, женщина была тепло одета, на плечи успела накинуть шаль, и потому риска замерзнуть не было. В деревню был направлен пожарный расчет из расположенного рядом Вельска. Для того, чтобы спасти хозяйку кота, пожарным пришлось вскрыть дверь в квартиру. А так как женщина находилась на карантине по COVID-19, все работы они выполняли в аппаратах защиты органов дыхания, после чего провели дезинфекцию помещений.