Евросоюз расширил санкционный список из-за Крыма

Совет ЕС принял решение добавить еще нескольких россиян в санкционные списки, сформированные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Как отмечается в официальном журнале ЕС, в него включены восемь новых имен.

Речь идет о представителях судебной системы и правоохранительных органов полуострова. Теперь в списке значатся 185 физических лиц и 48 организаций​​​. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

Решение было принято под предлогом того, что указанные лица якобы угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.