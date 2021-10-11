Из-за снижения уровня Каспия регион оказался на грани катастрофы

Астраханское областное правительство обратилось в Росводресурсы с просьбой увеличить сброс воды на Нижнюю Волгу с Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, иначе регион ждет катастрофа. Из-за обмеления Каспия уровень воды в астраханских реках упал больше чем на полметра.

- В зоне риска полного прекращения водоснабжения 13 населенных пунктов, - заявил зампред астраханского правительства Михаил Богомолов. - Дноуглубление не помогает. Подкопать ковшом водозаборы мало - там просто не осталось воды, один ил.

Так, пять тысяч жителей Наримановского района получали воду из ильменя Шушай, который пересох так, что насосная станция не справляется: из крана течет зеленоватая жидкость с запахом ила. Люди не могут не то что ее пить, но даже умываться. Из-за обмеления встали четыре паромные переправы, которые соединяли десятки отдаленных сел с большой землей, остановились паромные переправы, рыбаки не могут выйти на промысел, так как суда не проходят по мелководью. В общей сложности, под угрозой оказалось благополучие 60 тысяч жителей Астраханской области.

- Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос, - сообщил Михаил Богомолов.