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11.10.2021 10:30
Рубрика: Власть

Мэр Судака подал в отставку

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Судака Фото: Пресс-служба администрации Судака
Фото: Пресс-служба администрации Судака

Глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом "РГ" сообщили в администрации муниципалитета. Планируется, что сегодня на сессии городской совет рассмотрит просьбу мэра.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
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Степиков руководит администрацией Судака с октября 2019 года. Он сменил на этом посту Андрея Некрасова. Ранее городской совет Джанкоя согласовал отставку Эдуарда Селиванова с поста главы городской администрации в связи с переходом на другую работу.

Игорь Степиков родился 19 ноября 1969 года в Феодосии. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе (инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники) и Одесский институт госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины. В 2001-2006 годах руботал на руководящих должностях в дочернем ГУП "Пансионат "Зенит".

В 2006-2014 годах занимал пост сельского головы Солнечнодолинского сельсовета, с 2015 года до избрания главой администрации Судака снова занимал руководящие должности в "Пансионате "Зенит".

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