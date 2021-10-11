Между Сочи и Сухумом начнет ходить скоростной катамаран

Российский пассажирский скоростной катамаран "Грифон" впервые за 29 лет свяжет морским сообщением Сочи и Сухум.

Судно 10 октября в тестовом режиме пришвартовалось у Сухумского порта. Регулярные рейсы планируют осуществлять с первого мая по первое октября 2022 года.

По словам руководителя компании-перевозчика Михаила Антошина, катамаран вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс показал, что из Сочи в Сухум можно доехать за три часа 15 минут.

"На следующий год будем планировать один кругорейс - утром оправляться из Сочи, время прибытия в Сухум - 11.00. Отбывать из Сухума предполагается в 15.00", - сообщил Антошин. Ориентировочная стоимость билета - около трех тысяч рублей, приобрести их можно будет на сайте компании, а также в кассах портов Сочи и Сухума.

Как рассказал журналистам генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзинба, вопрос возобновления морских пассажирских перевозок прорабатывался несколько лет. По его словам, "в рамках дорожной карты обеспечена транспортная безопасность, в Сухумском порту открыта зона пограничного и таможенного контроля, оборудованы терминалы".

После окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов морских пассажирских перевозок между Абхазией и РФ не было.