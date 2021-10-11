"Россети-Юг" обеспечит энергией крупнейший на юге страны торговый комплекс

Новости

ДОМ.РФ готовит суперсервис для желающих построить свой дом 16:51
Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы 16:04
Общественники заявили о сезонном подорожании лекарств в аптеках 15:59
Bloomberg назвал Россию самой привлекательной страной для инвестиций 15:57
Путин объявил о появлении новой мясной породы кур 15:41
В Перми сообщили о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе 15:30
В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии 15:26
Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе 15:22
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан 15:14
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 15:45

"Россети-Юг" обеспечит энергией крупнейший на юге страны торговый комплекс

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты "Россети Юг" обеспечат электроэнергией крупнейший на юге России оптово-розничный торговый комплекс (ОРТК) "Южный хаб", возведением которого в Батайске Ростовской области занимается Группа строительных компаний "Дон".
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Общая мощность присоединенного объекта составит 1,25 МВт. Все мероприятия по обеспечению мощностью энергопринимающего оборудования ОРТК планируется выполнить в течение двух лет.

Фото: ПАО "Россети Юг"
"Россети Юг" обеспечат мощностью новый маслоэкстракционный завод

В частности, застройщику предстоит сделать ответвление от ближайшей воздушной линии напряжением 10 кВ, установить трансформаторные подстанции с суммарной мощностью 1,4 МВА.

Строительство ОТРК "Южный хаб" началось в мае 2021 года и завершить его планируется до 2024 года. Проект предусматривает создание на площади 182 гектара двух кластеров - аграрного и универсального промышленного. Это будет крупнейший на юге страны торгово-логистический центр. Объем инвестиций в проект составит более 4,5 млрд рублей.

В октябре введена в эксплуатацию первая очередь ОТРК: построены 3 тыс. квадратных метров складских помещений, организованы 1,5 тысячи мест для торговли с грузовых автомобилей, из них 300 под навесом.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми