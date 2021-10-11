"Россети-Юг" обеспечит энергией крупнейший на юге страны торговый комплекс

Специалисты "Россети Юг" обеспечат электроэнергией крупнейший на юге России оптово-розничный торговый комплекс (ОРТК) "Южный хаб", возведением которого в Батайске Ростовской области занимается Группа строительных компаний "Дон".

Общая мощность присоединенного объекта составит 1,25 МВт. Все мероприятия по обеспечению мощностью энергопринимающего оборудования ОРТК планируется выполнить в течение двух лет.

В частности, застройщику предстоит сделать ответвление от ближайшей воздушной линии напряжением 10 кВ, установить трансформаторные подстанции с суммарной мощностью 1,4 МВА.

Строительство ОТРК "Южный хаб" началось в мае 2021 года и завершить его планируется до 2024 года. Проект предусматривает создание на площади 182 гектара двух кластеров - аграрного и универсального промышленного. Это будет крупнейший на юге страны торгово-логистический центр. Объем инвестиций в проект составит более 4,5 млрд рублей.

В октябре введена в эксплуатацию первая очередь ОТРК: построены 3 тыс. квадратных метров складских помещений, организованы 1,5 тысячи мест для торговли с грузовых автомобилей, из них 300 под навесом.